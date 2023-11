Concert de l’Avent Eglise Notre Dame d’Espérance Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Concert de l’Avent Eglise Notre Dame d’Espérance Paris, 3 décembre 2023, Paris. Le dimanche 03 décembre 2023

de 17h00 à 18h30

.Tout public. gratuit

Concert de chants spirituels pour marquer le temps de l’Avent.

Emmanuelle BRUN, mezzo-soprano, accompagnée par Olivier DASSY, flûte,

Odile VUILLEMIN, violoncelle,

Nathalie BOUYER, contrebasse,

Vincent GUYOT, orgue François Dieupart, Saint-Saëns, Gounod,

Fauré, Verdi , Bellini, Grieg, Amilcare Ponchielli,

William Gomez, Johann Pachelbel Dans la série des concerts et expositions organisés par l’association EC-ART Notre-Dame d’Espérance 47, rue de la Roquette –

75011 Paris Concert du 3 décembre

2023 François DIEUPART (1676-1751) Sonate pour flûte n° 1 (Largo – Allemande – Sarabande –

Menuet – Gigue) Camille Saint-Saëns

(1835-1921) Printemps qui commence (Samson et Dalila) Charles Gounod

(1818-1893) Ô ma lyre immortelle (Sapho) Gabriel FaurÉ (1845-1924) Après un rêve (Cb et orgue) Giuseppe Verdi

(1813-1901) Ô don fatal (Don Carlos) Vincenzo Bellini

(1801-1835) Dopo l’oscuro nembo (Adelson e Salvini) Edvard GRIEG (1843-1907) Peer Gynt (Le matin – La mort d’Åse) Amilcare Ponchielli

(1834-1886) Stella del Marinar (La Gioconda) William Gomez (1939-2000) Ave Maria Johann Pachelbel (1653-1706) Herr Christ, der einig Gottes Sohn (Choral-Prélude pour le

temps de l’Avent) Eglise Notre Dame d’Espérance 47 rue de la Roquette 75011 Paris Contact : paul-louis.rinuy@wanadoo.fr

Eglise Notre Dame d'Espérance 47 rue de la Roquette 75011 Paris Contact : paul-louis.rinuy@wanadoo.fr

Eglise Notre Dame d'Espérance Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/