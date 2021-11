Ouilly-le-Vicomte Ouilly-le-Vicomte Calvados, Ouilly-le-Vicomte Concert de l’Avent de « La Tuna » Ouilly-le-Vicomte Ouilly-le-Vicomte Catégories d’évènement: Calvados

Ouilly-le-Vicomte

Concert de l’Avent de « La Tuna » Ouilly-le-Vicomte, 28 novembre 2021, Ouilly-le-Vicomte. Concert de l’Avent de « La Tuna » Ouilly-le-Vicomte

2021-11-28 15:30:00 15:30:00 – 2021-11-28

Ouilly-le-Vicomte Calvados Ouilly-le-Vicomte La Tuna vous propose son concert de l’Avent, composé de chants d’Espagne et d’Amérique latine. Un spectacle dynamique et original qui vous fera voyager pour découvrir ces cultures autour de Noël. Concert au profit de l’Association pour la Sauvegarde du patrimoine de Ouilly-le-Vicomte. La Tuna vous propose son concert de l’Avent, composé de chants d’Espagne et d’Amérique latine. Un spectacle dynamique et original qui vous fera voyager pour découvrir ces cultures autour de Noël. Concert au profit de l’Association pour la… +33 6 32 96 68 85 La Tuna vous propose son concert de l’Avent, composé de chants d’Espagne et d’Amérique latine. Un spectacle dynamique et original qui vous fera voyager pour découvrir ces cultures autour de Noël. Concert au profit de l’Association pour la Sauvegarde du patrimoine de Ouilly-le-Vicomte. Ouilly-le-Vicomte

dernière mise à jour : 2021-11-20 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Ouilly-le-Vicomte Autres Lieu Ouilly-le-Vicomte Adresse Ville Ouilly-le-Vicomte lieuville Ouilly-le-Vicomte