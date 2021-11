Metzeral Metzeral 68380, Metzeral Concert de l’Avent de la Société de Musique Ilienkopf Metzeral Metzeral Catégories d’évènement: 68380

Metzeral

Concert de l’Avent de la Société de Musique Ilienkopf Metzeral, 5 décembre 2021, Metzeral. Concert de l’Avent de la Société de Musique Ilienkopf Metzeral

2021-12-05 16:00:00 – 2021-12-05 18:00:00

Metzeral 68380 Metzeral EUR Pour clore l’année de son 110e anniversaire, la Société de Musique Ilienkopf organisera un Grand Concert de l’Avent le dimanche 06 décembre 2020 à l’église de l’Emm à Metzeral. La Chorale Vogesia 1850 de Metzeral et la Chorale Uni’s Son de Buhl s’y associeront et participeront à ce concert.

Un programme dédié aux fêtes de Noel y sera proposé. Ce sera assurément un très beau moment de partage musical, donc une date à se réserver bien à l’avance dans vos agendas ! Pour clore l’année de son 110e anniversaire, la Société de Musique Ilienkopf organisera un Grand Concert de l’Avent. La Chorale Vogesia 1850 de Metzeral et la Chorale Uni’s Son de Buhl s’y associeront et participeront à ce concert. +33 3 89 77 66 27 Pour clore l’année de son 110e anniversaire, la Société de Musique Ilienkopf organisera un Grand Concert de l’Avent le dimanche 06 décembre 2020 à l’église de l’Emm à Metzeral. La Chorale Vogesia 1850 de Metzeral et la Chorale Uni’s Son de Buhl s’y associeront et participeront à ce concert.

Un programme dédié aux fêtes de Noel y sera proposé. Ce sera assurément un très beau moment de partage musical, donc une date à se réserver bien à l’avance dans vos agendas ! Metzeral

dernière mise à jour : 2021-10-27 par

Détails Catégories d’évènement: 68380, Metzeral Autres Lieu Metzeral Adresse Ville Metzeral lieuville Metzeral