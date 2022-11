Concert de l’Avent de la Philharmonie Sarre-Union Sarre-Union Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Sarre-Union

Concert de l’Avent de la Philharmonie Sarre-Union, 27 novembre 2022, Sarre-Union. Concert de l’Avent de la Philharmonie

Sarre-Union Bas-Rhin

2022-11-27 16:00:00 – 2022-11-27 Sarre-Union

Bas-Rhin Sarre-Union EUR L’orchestre de la Société Philharmonique de Sarre-Union vous invite à son concert de l’Avent, à 16h à l’église protestante de Sarre-Union.

Avec la participation des classes de violons, de flûtes traversières et des formations musicales de l’école de musique.

Au programme , King Arthur, Thaïs Meditation, A Jazzy Christmas et bien d’autres.

Entrée libre – plateau +33 6 71 61 18 55 Sarre-Union

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Sarre-Union Autres Lieu Sarre-Union Adresse Sarre-Union Bas-Rhin Ville Sarre-Union lieuville Sarre-Union Departement Bas-Rhin

Concert de l’Avent de la Philharmonie Sarre-Union 2022-11-27 was last modified: by Concert de l’Avent de la Philharmonie Sarre-Union Sarre-Union 27 novembre 2022 Bas-Rhin Sarre-Union Sarre-Union, Bas-Rhin

Sarre-Union Bas-Rhin