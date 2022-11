Concert de l’Avent Carspach Carspach Catégories d’évènement: Carspach

Haut-Rhin Carspach EUR Par la musique municipale de Carspach, qui vous invite à voyager au travers de contes et de musiques de Noël. Vous pourrez entendre des extraits des musiques de dessins animés et du ballet Casse-Noisette. Pour ce concert de l’avent, la musique municipale de Carspach vous invite à voyager au travers de contes et de musiques de Noël. Vous pourrez entendre les musiques des dessins animés » La belle et la bête « , » La reine des neiges » , » Les chroniques de Narnia « . La musique du dessin animé » Aladin « , sera jouée avec l’orchestre des jeunes de l’école de musique d’Altkirch. La musique interprétera également des extraits de Casse-Noisette de Tchaïkovsky, un ballet féérique sur la magie de Noël. Le concert se clôturera, comme à son habitude, avec des morceaux de Noël. Par la musique municipale de Carspach, qui vous invite à voyager au travers de contes et de musiques de Noël. Vous pourrez entendre des extraits des musiques de dessins animés et du ballet Casse-Noisette. Le concert se clôturera comme à son habitude avec des morceaux de Noël. +33 6 41 97 13 68 Carspach

