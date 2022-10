Concert de l’avent

2022-12-03 20:15:00 – 2022-12-03 Un répertoire grandiose avec Philippe Lindecker, premier violon à l’orchestre Philharmonique de Strasbourg, Christian Robischon titulaire du grand Orgue Kern tout 2 masopolitains de naissance ainsi que la troupe des petits chanteurs de Guewenheim et le groupe l’Arc de cercle, truffé de surprises, de chansons d’artistes locaux à découvrir ou à re-découvrir. Tous ensemble se retrouveront sur la scène du cercle St Martin pour une soirée toute en émotions.

Réservation conseillée à l'Office de Tourisme ou sur le site internet www.le-cercle-masevaux.fr

