**Rendez-vous dimanche 22 mai 2022 à 16h à la salle Pierre-et-Marie-Curie pour un concert sur le thème des films de Walt Disney (Aladdin, la Belle et la Bête etc.)**

Entrée libre

Rendez-vous dimanche 22 mai 2022 à 16h à la salle Pierre-et-Marie-Curie pour un concert sur le thème des films de Walt Disney (Aladdin, la Belle et la Bête etc.) Salle des fêtes Pierre et Marie Curie rue l’Abbé Lemire, Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Ascq Nord

