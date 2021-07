Concert de L’Autre au Kiosque – Domaine du Château de Saint-Germain-en-Laye Kiosque du Domaine national de Saint-Germain-en-Laye, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Saint-Germain-en-Laye.

Concert de L’Autre au Kiosque – Domaine du Château de Saint-Germain-en-Laye

Kiosque du Domaine national de Saint-Germain-en-Laye, le samedi 31 juillet à 17:00

**L’Autre**, c’est le projet musical de **Yannick Pangrani** (guitare/voix), véritable « ovni musical » qui mélange une énergie rock à la précision poétique du chansonnier sur des textes narrant la vie dans sa plus grande diversité d’émotion, des boucles entêtantes et un soupçon d’esprit punk ! Démarrée début juillet sur les routes de l’Ouest, sa « **Tournée Sacoches 2021** » à bicyclette s’achèvera au Kiosque à musique, dans les jardins du Domaine National de St-Germain, dans le cadre de **l’Eté Culturel**. _ »[…] une voix grave, rageuse qui monte en tête parfois jusqu’aux aigus les plus légers […] de l’ambition dans ses textes, dans ses musiques et dans ses sujets » -_ NosEnchanteurs _ »Alliance alchimique entre artiste, inspiration, expression, poésie, rock et produit fini [..] on apprécie le français dans des textes [..] parfaitement ciselés [..] ce que la création musicale [..] peut réserver de mieux » -_ Songazine

Entrée libre

L’Autre fêtera au Kiosque l’arrivée de sa « Tournée Sacoche » : 1 600 km à vélo ponctués de concerts d’une chanson française dynamique et poétique

Kiosque du Domaine national de Saint-Germain-en-Laye Place Charles De Gaulle 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-31T17:00:00 2021-07-31T19:00:00