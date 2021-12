Concert de Laurent Voulzy Paray-le-Monial, 16 décembre 2021, Paray-le-Monial.

Concert de Laurent Voulzy Basilique du Sacré-Coeur 27 avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial

2021-12-16 – 2021-12-16 Basilique du Sacré-Coeur 27 avenue Jean-Paul II

Paray-le-Monial Saône-et-Loire

43 43 EUR Laurent Voulzy sera en concert, dans des lieux qu’il connaît et affectionne particulièrement : des églises et cathédrales.

Accompagné de deux musiciens, une chanteuse, harpiste, guitariste et un clavier il chantera son répertoire revisité, en résonance avec les lieux.

Laurent Voulzy se produit déjà depuis 2 ans dans les Eglises et Cathédrales de France avec un répertoire et des arrangements musicaux adaptés aux lieux avec une mise en lumière spéciale. La captation du concert CD et DVD fut enregistrée au Mont St Michel en septembre dernier.

+33 3 85 81 10 92 https://www.tourisme-paraylemonial.fr/

Basilique du Sacré-Coeur 27 avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial

