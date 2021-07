Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte 85200, Fontenay-le-Comte CONCERT DE LAURENT VOULZY Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte Catégories d’évènement: 85200

Fontenay-le-Comte

CONCERT DE LAURENT VOULZY Fontenay-le-Comte, 23 septembre 2021-23 septembre 2021, Fontenay-le-Comte. CONCERT DE LAURENT VOULZY 2021-09-23 – 2021-09-23 Eglise Notre Dame 38 Rue Gaston Guillemet

Fontenay-le-Comte 85200 dernière mise à jour : 2021-01-01 par

Détails Catégories d’évènement: 85200, Fontenay-le-Comte Étiquettes évènement : Autres Lieu Fontenay-le-Comte Adresse Eglise Notre Dame 38 Rue Gaston Guillemet Ville Fontenay-le-Comte lieuville 46.4674#-0.80719