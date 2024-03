Concert de Latif Khan Le Molay-Littry, mercredi 17 avril 2024.

Concert de Latif Khan Le Molay-Littry Calvados

Latif Khan grand maître du Tabla de premier ordre, décerné par la télévision indienne vous fera découvrir et voyager dans un univers musical étonnant, nouveau et inconnu de notre civilisation. Le tabla est un instrument de musique de percussion de l’Inde du Nord, joué également au Pakistan, au Bangladesh, au Népal et en Afghanistan.

Autres informations Il se présente sous la forme d’une paire de fûts qui produisent des sons aigus.

Ce concert est proposé gratuitement dans le cadre d’une master class organisée par l’école de musique intercommunale.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 19:00:00

fin : 2024-04-17

salle des fetes

Le Molay-Littry 14330 Calvados Normandie ecoledemusique@isigny-omaha-intercom.fr

