.Public adolescents adultes. payant 5 € Sortie d’atelier de l’académie. Composition musicale de Francesco Filidei. Sous la direction de Francesco Filidei, l’Ensemble intercontemporain propose un atelier de composition sans chef d’orchestre. La liberté est offerte de choisir l’une des huit formations proposées. Cet atelier accorde une attention particulière à la construction d’une forme dans le temps et à la sollicitation de la mémoire. Solistes de l’Ensemble intercontemporain

Francesco Filidei encadrement pédagogique Créations des compositeur·ice·s stagiaires Claudia Sofía Alvarez Cuba, Konstantinos Baras, Carolina Cerezo Dávila, Félix Roth, Żaneta Rydzewska, Peter Shin, Anibal Vidal, Rick Van Veldhuizen

