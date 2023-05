Concert de l’atelier d’improvisation voix et électronique Ircam Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Concert de l’atelier d’improvisation voix et électronique Ircam, 24 juin 2023, Paris. Le samedi 24 juin 2023

de 18h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. payant 5€ Sortie d’atelier de l’Académie avec la soprano Valérie Philippin Cet atelier s’adresse à des chanteurs, artistes lyriques et vocalistes performeurs qui veulent se former à la fois aux langages vocaux contemporains et découvrir l’informatique musicale, dans une situation d’improvisation en duo voix/électronique et en groupe. À travers des jeux d’improvisation guidée, les participants ont expérimenté peu à peu avec Valérie Philippin, les apports de l’électronique (transformations, mélanges, environnements complexes), et ont découvert les derniers logiciels d’improvisation développés à l’Ircam (OMAX, SOMAX2 et DYCI2). Ircam 1, place Igor Stravinsky 75004 Paris Contact : https://manifeste.ircam.fr/agenda/concert-de-l-atelier-improvisation-voix-et-electronique36/ https://manifeste.ircam.fr/agenda/concert-de-l-atelier-improvisation-voix-et-electronique36/

Quentin Chevrier Atelier Voix et électronique ManiFeste 2021 Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Ircam Adresse 1, place Igor Stravinsky Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Ircam Paris

Ircam Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Concert de l’atelier d’improvisation voix et électronique Ircam 2023-06-24 was last modified: by Concert de l’atelier d’improvisation voix et électronique Ircam Ircam 24 juin 2023 Ircam Paris,Paris

Paris Paris