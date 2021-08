Raon-l'Étape Raon-l'Étape Raon-l'Étape, Vosges CONCERT DE L’ASSOMPTION Raon-l’Étape Raon-l'Étape Catégories d’évènement: Raon-l'Étape

Raon-l’Étape Vosges Raon-l’Étape À l’occasion de la fête de l’Assomption, l’organiste de Raon L’Étape, Victor NOEL, donnera à l’église Saint-Luc un concert, le dimanche 15 août, à 16h00.

Au programme : des œuvres en lien avec cette grande fête ou avec Marie. Ainsi, la magistrale Cathédrale de Louis Vierne, un extrait de l’Assomption de l’Orgue Mystique de Charles Tournemire, des extraits des Pièces sur le Magnificat de Jean-Adam Guilain, la célèbre Prière à Notre-Dame de Léon Boëllmann, et d’autres …

Concert gratuit.

Concert gratuit.

Présentation obligatoire de l'attestation de vaccination.

