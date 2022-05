Concert de l’Association « Musique à la Ville Rogon » – Festival des 2 Caps Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pléneuf Val André

Concert de l’Association « Musique à la Ville Rogon » – Festival des 2 Caps Pléneuf-Val-André, 21 juillet 2022, Pléneuf-Val-André. Concert de l’Association « Musique à la Ville Rogon » – Festival des 2 Caps Square Chanoine Jaffrain Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul Pléneuf-Val-André

2022-07-21 20:30:00 – 2022-07-21 21:30:00 Square Chanoine Jaffrain Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul

Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor Concert dans le cadre du Festival des 2 Caps

Au programme : œuvres de musique de chambre pour vents et cordes Mozart, Beethoven, Hindimith, Bach, Debussy.

Durée: 1h30 Concert dans le cadre du Festival des 2 Caps

Au programme : œuvres de musique de chambre pour vents et cordes Mozart, Beethoven, Hindimith, Bach, Debussy.

Durée: 1h30 Square Chanoine Jaffrain Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul Pléneuf-Val-André

dernière mise à jour : 2022-04-28 par Côtes d’Armor Destination

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Pléneuf Val André Autres Lieu Pléneuf-Val-André Adresse Square Chanoine Jaffrain Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul Ville Pléneuf-Val-André lieuville Square Chanoine Jaffrain Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul Pléneuf-Val-André Departement Côtes d'Armor

Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pleneuf-val-andre/

Concert de l’Association « Musique à la Ville Rogon » – Festival des 2 Caps Pléneuf-Val-André 2022-07-21 was last modified: by Concert de l’Association « Musique à la Ville Rogon » – Festival des 2 Caps Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André 21 juillet 2022 Côtes-d’Armor Pléneuf-Val-André

Pléneuf-Val-André Côtes d'Armor