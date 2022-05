Concert de l’association MÉLI MÉLO sur le thème de Fernand Léger Argentan, 21 mai 2022, Argentan.

Concert de l’association MÉLI MÉLO sur le thème de Fernand Léger Argentan

2022-05-21 – 2022-05-21

Argentan Orne

Méli Mélo vous invite à voyager avec Fernand Léger, à travers différentes périodes de sa vie, que nous ponctuerons de chansons. Des chansons de son époque, mais également plus récentes selon le thème abordé. Il est parfois difficile de comprendre et d’analyser une œuvre abstraite, mais le principal est de se faire sa propre opinion et laisser les ressentis s’exprimer. C’est ce que nous espérons vous faire vivre à nos côtés ; avec à la clé, une œuvre musicale composée spécialement pour ce spectacle : La Fleur qui marche. » A 21 h 30, sur la place Saint- Germain (repli dans l’église en cas de mauvais temps) nDurée: 70mi Gratuit

