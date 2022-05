Concert de l’Association « Les Amis de la Cotentin » Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Catégories d’évènement: 22370

Concert de l’Association « Les Amis de la Cotentin » Pléneuf-Val-André, 15 juillet 2022, Pléneuf-Val-André. Concert de l’Association « Les Amis de la Cotentin » Chapelle de Dahouët 3 Rue du Corps de Garde Pléneuf-Val-André

2022-07-15 – 2022-07-15 Chapelle de Dahouët 3 Rue du Corps de Garde

Pléneuf-Val-André 22370 Chants de marins et de la mer

Deux concerts en deux parties avec un entracte. Interprétation d’une vingtaine de chants au profit de la SNSM.

Durée : 2 heures

