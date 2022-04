Concert de l’association de rénovation de la chapelle Saint-Hippolyte Saint-Hippolyte Catégories d’évènement: 68590

Saint-Hippolyte

Concert de l’association de rénovation de la chapelle Saint-Hippolyte, 11 septembre 2022, Saint-Hippolyte. Concert de l’association de rénovation de la chapelle Saint-Hippolyte

2022-09-11 17:00:00 – 2022-09-11 18:30:00

Saint-Hippolyte 68590 Saint-Hippolyte L’association pour la rénovation de la chapelle vous propose son très beau concert annuel ! Assistez à un beau concert dans la chapelle Sainte Croix de Saint Hippolyte +33 3 89 73 02 31 L’association pour la rénovation de la chapelle vous propose son très beau concert annuel ! Saint-Hippolyte

dernière mise à jour : 2022-02-10 par

Détails Catégories d’évènement: 68590, Saint-Hippolyte Autres Lieu Saint-Hippolyte Adresse Ville Saint-Hippolyte lieuville Saint-Hippolyte Departement 68590

Saint-Hippolyte Saint-Hippolyte 68590 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-hippolyte/

Concert de l’association de rénovation de la chapelle Saint-Hippolyte 2022-09-11 was last modified: by Concert de l’association de rénovation de la chapelle Saint-Hippolyte Saint-Hippolyte 11 septembre 2022 68590 Saint-Hippolyte

Saint-Hippolyte 68590