CONCERT DE L’ASSOCIATION CRAB’ TAMBOUR Guérande, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Guérande.

Guérande Loire-Atlantique

L’association Crab’Tambours vous invite avec toujours plus de passion à une soirée résolument rock and blues. Au programme les groupes Vintage Cover et Wenprod.

Evènement gratuit

