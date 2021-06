Concert de Las Famatinas – Guinguettes du monde – Corbeil-Essonnes (91) le 4 juillet 2021 Les Guingetttes du monde, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Corbeil-Essonnes.

Les Guingetttes du monde, le dimanche 4 juillet à 13:00

Trois femmes chanteuses et instrumentistes vous invitent au voyage en Argentine, et aussi à sentir notre lien à la terre, à l’amour, à l’être ensemble. Las Famatinas sont les héritières directes de la pensée musicale de Mercedes Sosa. Elles interprètent ses grands succès ainsi que des thèmes moins connus de la musique argentine. Las Famatinas propose un voyage dans les rythmes et la poésie d’Argentine, tout en délicatesse, rempli de joie et de sensibilité. Un concert en plein air, sous un arbre, dans une église, pour voyager et partager. Ouvrir les cœurs, se remplir de musique et de chant. Chanter ensemble en espagnol, sur les traces d’Atahualpa Yupanqui, de Mercedes Sosa. – * Un évènement annoncé dans l’Agenda du Collectif Musiques et Danses du monde en Ile de France. –

entrée libre

Rythmes et Poésie d’Argentine

Les Guingetttes du monde Quai Jacques Bourgoin 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes Essonne



