Paris Cité internationale universitaire de Paris - Pavillon Bourguiba Paris Concert de l’artiste Yasser Jeradi au Pavillon Bourguiba Cité internationale universitaire de Paris – Pavillon Bourguiba Paris Catégorie d’évènement: Paris

Concert de l’artiste Yasser Jeradi au Pavillon Bourguiba Cité internationale universitaire de Paris – Pavillon Bourguiba, 19 septembre 2021, Paris. Concert de l’artiste Yasser Jeradi au Pavillon Bourguiba

Cité internationale universitaire de Paris – Pavillon Bourguiba, le dimanche 19 septembre à 17:00 Réservation obligatoire : fondationmaisondetunisie@gmail.com ou https://www.facebook.com/MaisondelaTunisie

Concert de l’artiste “Yasser Jeradi et ses guest” à l’amphithéâtre du Pavillon Habib Bourguiba. Cité internationale universitaire de Paris – Pavillon Bourguiba 45 E boulevard Jourdan 75014 Paris Paris Paris 14e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:15:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité internationale universitaire de Paris - Pavillon Bourguiba Adresse 45 E boulevard Jourdan 75014 Paris Ville Paris lieuville Cité internationale universitaire de Paris - Pavillon Bourguiba Paris