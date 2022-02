Concert de l’artiste locale Marisol Salle du foyer Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique

Concert de l’artiste locale Marisol Salle du foyer, 26 mars 2022, Le pouliguen. Concert de l’artiste locale Marisol

Salle du foyer, le samedi 26 mars à 20:30

L’artiste locale Marisol interprètera tout en douceur et sensualité des chansons d’artistes reconnus. Elle sera accompagnée de Michel Lamy à la guitare et d’Eric Bon au clavier. Christian Lamamra lira quant à lui des poèmes. Réservations au 06 89 54 16 65

Détails Catégories d’évènement: Le pouliguen, Loire-Atlantique Autres Lieu Salle du foyer Adresse 1 rue Paul Lesage 44510 Le pouliguen Ville Le pouliguen lieuville Salle du foyer Le pouliguen Departement Loire-Atlantique

Salle du foyer Le pouliguen Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-pouliguen/

