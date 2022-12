Concert de l’artiste Honey Dinard, 29 décembre 2022, Dinard .

Concert de l’artiste Honey

2022-12-29 – 2022-12-29

Mélina alias Honey, décide après diverses expériences musicales de se lancer en solo et de revisiter des morceaux d’hier et d’aujourd’hui.

Originaire de Saint-Brieuc, Honey, a découvert et développé sa passion pour la musique et la chanson dès son plus jeune âge grâce à ses parents.

Après diverses expériences en tant que chanteuse et choriste, elle décide, il y a deux ans, de lancer sa carrière en solo et de revisiter avec douceur, sincérité et des mots qui viennent du cœur, des morceaux d’hier et d’aujourd’hui.

