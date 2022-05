Concert de l’Arma BarokOpéra – Queen Mary Bazouges-la-Pérouse, 24 juillet 2022, Bazouges-la-Pérouse.

Concert de l’Arma BarokOpéra – Queen Mary La Ballue Château de la Ballue Bazouges-la-Pérouse

2022-07-24 – 2022-07-24 La Ballue Château de la Ballue

Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine Bazouges-la-Pérouse

Spectacle original d’art lyrique par l’Arma BarokOpéra.

Une saga musicale, historique et drôlatique, sur les musiques magnifiques que Purcell a écrites pour la Reine Mary Stuart II et son mari hollandais Guillaume d’Orange III, devenus Reine et Roi d’Angleterre à la fin du 17ème. Un regard sur l’Europe dominée par La France, l’Angleterre et les Pays-Bas il y a 3 siècles.

Spectacle prévu en extérieur (en fonction de la météo) dans le décor naturel et la magnifique acoustique de la cour d’honneur du Château de la Ballue.

chateau@la-ballue.com +33 2 99 97 47 86

