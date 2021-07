Concert de l’Arma BarokOpéra – Le gardien de Phare Bazouges-la-Pérouse, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Bazouges-la-Pérouse.

Concert de l’Arma BarokOpéra – Le gardien de Phare 2021-07-24 – 2021-07-24 La Ballue Château de la Ballue

Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine

Spectacle original d’art lyrique par l’Arma BarokOpéra.

Retrouvez à 18h au château de la Ballue, dans sa cour d’honneur, une représentation de la prochaine création lyrique 2021 : « LE GARDIEN DE PHARE ».

Sur des musiques de Purcell, Haendel, Monteverdi et des musiques celtiques (dont Sonerion Bleimor d’Alan Stivell), les chanteurs nous conterons l’histoire du gardien du phare et de la sirène Ondine….. Œuvre inédite réunissant 6 musiciens baroques, 2 chanteurs et 1 artiste acrobate.

Réservation et pass sanitaire valide obligatoire. (Manifestation rassemblant plus de 50 personnes).

chateau@la-ballue.com +33 2 99 97 47 86 https://www.laballuejardin.com/evenements/animations-et-programme-culturel-2021

Spectacle original d’art lyrique par l’Arma BarokOpéra.

Retrouvez à 18h au château de la Ballue, dans sa cour d’honneur, une représentation de la prochaine création lyrique 2021 : « LE GARDIEN DE PHARE ».

Sur des musiques de Purcell, Haendel, Monteverdi et des musiques celtiques (dont Sonerion Bleimor d’Alan Stivell), les chanteurs nous conterons l’histoire du gardien du phare et de la sirène Ondine….. Œuvre inédite réunissant 6 musiciens baroques, 2 chanteurs et 1 artiste acrobate.

Réservation et pass sanitaire valide obligatoire. (Manifestation rassemblant plus de 50 personnes).

dernière mise à jour : 2021-07-20 par