Concert de l’Aquilon Cabourg, 11 août 2021, Cabourg.

Concert de l’Aquilon 2021-08-11 18:00:00 – 2021-08-11

Cabourg Calvados Cabourg

Aimer, rire et chanter les folies de Jacques Offenbach !

Prenez quelques grands airs de maître Jacques, mettez-y un peu d’imagination empreinte d’excentricité, faites appel à un pianiste dynamique et à un violoncelliste aussi agile qu’un voltigeur, des chanteurs cabotins mais talentueux, agitez très fort et vous obtiendrez un succulent spectacle haut en couleur et d’une grande fraicheur.

Amuseur du second Empire, surnommé par Rossini « Le Mozart des Champs-Elysées », Jacques Offenbach, musicien inspiré, fait courir le tout Paris et mène la fête impériale. Mêlant musique, théâtre et chant, ce spectacle enjoué retrace la vie du grand maître de l’opéra bouffe, dont le génie fût d’avoir créé une musique accessible à tous.

Par l’Ensemble Octoplus.

Pass sanitaire et justificatif d’identité obligatoires.

+33 2 31 06 20 00

