Motenn Morvan, le mardi 27 juillet à 18:00

Le nom du duo est celui d’un village à Cleguerec. Lann Pendavat évoque beaucoup d’histoires. Zone autrefois marécageuse, cet espace était une frontière naturelle entre le pays Pourlet, le pays Kost ar C’hoad et le pays Gallo. Ce lieu fait également l’objet d’une chanson qui fut écrite par Guillam Er Borgn, paysan lettré de Seglien, de la fin du 19ème siècle. C’est autour de cette complainte que le duo nous fait voyager, nous guide dans ce paysage hostile et mystérieux. Même pas peur !

8 €

Pour la fin des fouilles archéologiques à Motenn Morvan, concert de deux artistes locaux Yann-Ewen L’Haridon et Elouan Le Sauze. Motenn Morvan Le Corboulo, 56480 Saint-Aignan Saint-Aignan Morbihan

