Concert de l’AJAM : Une jeunesse à Paris Sainte-Marie-aux-Mines, 30 janvier 2022, Sainte-Marie-aux-Mines.

Concert de l’AJAM : Une jeunesse à Paris 2022-01-30 15:00:00 – 2022-01-30

Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin

EUR L’AJAM vous propose de découvrir les artistes “Une jeunesse à Paris” le Samedi 30 Janvier à 15h au Théâtre municipal de Sainte-Marie-aux-Mines.

Une fois n’est pas coutume, l’AJAM délaisse son domaine de prédilection et s’en va lorgner du côté de la voix. Et quelle voix ! Celle de Marie Perbost, Révélation lyrique 2020 aux Victoires de la Musique Classique.

Aux côtés de Joséphine Ambroselli, sa complice pianiste de toujours avec laquelle elle remporte en 2015 un 1er Prix au Concours International Nadia et Lili Boulanger, la jeune soprano casse les codes. Tabouret de bar, micro, bouteille d’eau à la main et répertoire populaire, Marie se raconte au fil d’un récital délicieusement décalé qui flirte avec le stand-up à l’américaine.

Musiques : Schubert/Philippe, Dihau, Messager, Hahn, Hervé, Dubas, Poulenc, Weill, Delettre, Kosma, Normand

