L'AJAM vous propose de découvrir le Dimanche 10 Octobre à 15h au théâtre municipal de Sainte-Marie-aux-Mines les artistes Lilian Lefebre, clarinette et Vincent Martinet au piano. Au programme : Francis Poulenc, Sonate Claude Debussy, Rhapsodie Claude Debussy, Images (1er cahier) (piano) Johannes Brahms, Sonate en fa majeur, op. 120 no 1 Carl Maria von Weber, Grand Duo concertant en mi bémol majeur, op. 48, J. 204

