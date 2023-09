Concert de Laila Biali / Festival Jazzycolors 2023 Centre Culturel Canadien Paris, 9 novembre 2023, Paris.

Le jeudi 09 novembre 2023

de 20h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

Cette année, préparez-vous pour une édition inoubliable du Festival Jazzycolors au Centre culturel canadien, avec l’une des plus belles voix du jazz canadien !

Mélangeant magistralement jazz et pop, Laila Biali et son trio font vibrer le public avec des tubes pop réarrangés, des reprises de classiques du jazz, des joyaux du répertoire canadien et des compositions originales. Soyez des nôtres pour cette nouvelle édition de Jazzycolors, le jeudi 9 novembre à 20h !

Auteure-compositrice-interprète, pianiste et animatrice radio de CBC Music, Laila Biali a été la tête d’affiche de festivals et de spectacles sur les cinq continents, du Carnegie Hall de New York au Centre national des arts de la scène de Pékin, et a assuré la première partie de l’icône internationale Sting.

En 2019, son album éponyme lui a valu un Prix JUNO dans la catégorie « Album de Jazz vocal de l’année « . Son album “Out of Dust”, sorti en 2020, a reçu des critiques élogieuses et a été également nommé aux Prix JUNO 2021. Laila Biali a été récompensée par la SOCAN Music avec le prix Hagood Hardy pour l’excellence en composition.

Cette année, elle revient sur scène avec un tout nouvel album intitulé « Your Requests », qui marque un véritable retour vers le répertoire du jazz classique. Réservez vos places !

Ce concert est présenté au Centre culturel canadien dans le cadre du Festival Jazzycolors organisé chaque année depuis 2003 par le FICEP – Forum des instituts culturels étrangers à Paris.

Centre Culturel Canadien 130 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

Contact : https://canada-culture.org/event/laila-biali/ +33144432190 reservation@canada-culture.org https://www.facebook.com/centreculturelcanadien/ https://www.facebook.com/centreculturelcanadien/ https://canada-culture.org/event/laila-biali/

Laila Biali – Crédits : Natalie Jane