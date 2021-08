Châteauneuf-sur-Isère Châteauneuf-sur-Isère 26300, Châteauneuf-sur-Isère Concert de Laetitia Sheriff, des fatals Picards et de Marcel et son orchestre Châteauneuf-sur-Isère Châteauneuf-sur-Isère Catégories d’évènement: 26300

Châteauneuf-sur-Isère

Concert de Laetitia Sheriff, des fatals Picards et de Marcel et son orchestre Châteauneuf-sur-Isère, 28 août 2021, Châteauneuf-sur-Isère. Concert de Laetitia Sheriff, des fatals Picards et de Marcel et son orchestre 2021-08-28 – 2021-08-28 Palais des Congrès 430 route du lac

Châteauneuf-sur-Isère 26300 Châteauneuf-sur-Isère EUR 10 10 Laetitia Sheriff, les Fatals Picards et Marcel et son orchestre le même soir. Soyez prêts car la soirée va être exceptionnelle.

Un rendez-vous à ne pas manquer. https://amfis2021.fr/concerts/ dernière mise à jour : 2021-08-14 par Valence Romans Tourisme

Détails Catégories d’évènement: 26300, Châteauneuf-sur-Isère Autres Lieu Châteauneuf-sur-Isère Adresse Palais des Congrès 430 route du lac Ville Châteauneuf-sur-Isère lieuville 45.00314#4.89847