Concert de l’accordéoniste prodige Basha Slavinska La Table des Matières Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Concert de l’accordéoniste prodige Basha Slavinska La Table des Matières Paris, 16 novembre 2023, Paris. Le jeudi 16 novembre 2023

de 20h00 à 21h30

.Tout public. payant Tarif unique 10 euros On se laisse envoûter par l’accordéon classique La Table des Matières a l’immense plaisir de recevoir l’accordéoniste prodige Basha Slavinska pour un concert exceptionnel. Lauréate de plus de 30 concours internationaux, Basha est régulièrement invitée à se produire en tant que soliste dans les plus prestigieux festivals en France. La Table des Matières 51 rue de l’Abbé Carton 75014 Paris Contact : https://www.latabledesmatieres.org/483-2/ https://www.latabledesmatieres.org/483-2/

Droits réservés Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu La Table des Matières Adresse 51 rue de l'Abbé Carton Ville Paris Departement Paris Lieu Ville La Table des Matières Paris latitude longitude 48.8291030045734,2.31769303899151

La Table des Matières Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/