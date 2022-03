Concert de l’Accordéon club de l’Ill : les étoiles de la musique Sélestat, 21 mai 2022, Sélestat.

Concert de l’Accordéon club de l’Ill : les étoiles de la musique Sélestat

2022-05-21 20:15:00 – 2022-05-21

Sélestat Bas-Rhin

EUR Cette année l’Accordéon Club de l’Ill va rendre un hommage aux artistes disparus, chanteurs, musiciens et compositeurs. Au programme musical : Aznavour, Johnny, Elvis Presley, Louis Armstrong, Ennio Morricone et bien d’autres. Avec le concours des musiciens de l’Accordéon Club de l’Il sous la direction de Patrick HERZOG, chanteurs, danseurs, imitateur et cette année la participation du groupe Happy Gospel de Muntzenheim, nous vous invitons à venir passer un agréable moment en notre compagnie.

Concert hommage aux artistes disparus, chanteurs, musiciens et compositeurs par l’Accordéon Club de l’Ill

+33 3 88 82 02 99

Sélestat

