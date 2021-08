Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies 26170, Buis-les-Baronnies Concert de l’académie – Tutti en Baronnies Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Catégories d’évènement: 26170

Buis-les-Baronnies

Concert de l’académie – Tutti en Baronnies Buis-les-Baronnies, 22 août 2021, Buis-les-Baronnies. Concert de l’académie – Tutti en Baronnies 2021-08-22 17:00:00 17:00:00 – 2021-08-22 Tour du Safre Rue du Paty

Buis-les-Baronnies 26170 Concert de l’académie sous la Tour du Safre, bordée par le Jardin des Senteurs à Buis-les-Baronnies. dernière mise à jour : 2021-08-10 par

Détails Catégories d’évènement: 26170, Buis-les-Baronnies Autres Lieu Buis-les-Baronnies Adresse Tour du Safre Rue du Paty Ville Buis-les-Baronnies lieuville 44.27576#5.27271