Concert de l’académie musicale de trombone Thann, 21 août 2022, Thann.

Concert de l’académie musicale de trombone

Place Joffre Thann Haut-Rhin

2022-08-21 – 2022-08-21

Thann

Haut-Rhin

Ce sont plus de 30 trombonistes de tout âge et de toute la France qui sont présents à cette occasion et feront vibrer la collégiale de Thann à travers des grandes œuvres de la musique classique et du répertoire plus moderne ou encore des grands titres de la chanson française.

+33 6 35 33 27 90

dernière mise à jour : 2022-07-06 par