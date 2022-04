Concert de l’académie InChorus Bruère-Allichamps, 30 avril 2022, Bruère-Allichamps.

Concert de l’académie InChorus Bruère-Allichamps

2022-04-30 18:00:00 18:00:00 – 2022-04-30 19:30:00 19:30:00

Bruère-Allichamps Cher

L’ensemble a cappella InChorus s’est associé à l’abbaye pour proposer une académie autour de la voix. Quatorze jeunes chanteurs peuvent ainsi pendant une semaine approcher le métier de choriste par une immersion dans le répertoire vocal a cappella. L’académie est encadrée par les chanteurs Romain Bockler, Caroline Dangin-Bardot, Vincent Lièvre-Picard et le chef de chœur et compositeur Lorenzo Donati. A la fin de cette période, les jeunes chanteurs nous proposent de partager le fruit de leur travail qui interpellera le lieu par des formes artistiques contemporaines et par leurs silences…

resa@noirlac.fr +33 2 48 96 17 16 https://www.abbayedenoirlac.fr/lagenda/concert-de-lacademie-inchorus/

Abbaye de Noirlac

Bruère-Allichamps

