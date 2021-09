Villeneuve-d'Ascq Médiathèque Till l'Espiègle Nord, Villeneuve-d'Ascq Concert de La Volubile Orchestre à la médiathèque – Nuit des Bibliothèques Médiathèque Till l’Espiègle Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Médiathèque Till l'Espiègle, le samedi 9 octobre à 20:30

Samedi 9 octobre 2021 à 20h30, la médiathèque ouvre ses portes au collectif …Ossi mais Pakeu ! La Volubile Orchestre est un orchestre de bal totalement improvisé, une drôle de plante nourrie à la phono-synthèse. Elle se saisit de tout: de tous les styles, de toutes les humeurs, de tous les espoirs! Elle s’emberlificote autour de l’instant et ne lui laisse aucun répit. Et l’instant se fait autant avec vous qu’entre nous… Avant le concert, il est fort probable que la Volubile vous réserve quelques surprises Gratuit

Médiathèque Till l'Espiègle 96 chaussée de l'Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq Nord

2021-10-09T20:30:00 2021-10-09T21:30:00

