Argelès-Gazost Argelès-Gazost Argelès-Gazost, Hautes-Pyrénées Concert de la voix Russe Valery ORLOV Argelès-Gazost Argelès-Gazost Catégories d’évènement: Argelès-Gazost

Hautes-Pyrénées

Concert de la voix Russe Valery ORLOV Argelès-Gazost, 30 août 2021-30 août 2021, Argelès-Gazost. Concert de la voix Russe Valery ORLOV 2021-08-30 18:30:00 18:30:00 – 2021-08-30 Eglise St Saturnin ARGELES-GAZOST

Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées Valery ORLOV, ancien des Chœurs de l’Armée Rouge, pianiste et compositeur est issu d’une grande école musicale russe. Une belle voix de basse qui, touches par touches, comme un pinceau sur une toile, vous convie à un voyage émotionnel unique. Le programme qui est proposé à votre attention est composé de chants russes et de chefs d’œuvres des musiques sacrées du monde entier. Chants lyriques. +33 6 16 49 05 58 Valery ORLOV, ancien des Chœurs de l’Armée Rouge, pianiste et compositeur est issu d’une grande école musicale russe. Une belle voix de basse qui, touches par touches, comme un pinceau sur une toile, vous convie à un voyage émotionnel unique. Le programme qui est proposé à votre attention est composé de chants russes et de chefs d’œuvres des musiques sacrées du monde entier. dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Argelès-Gazost, Hautes-Pyrénées Étiquettes évènement : Autres Lieu Argelès-Gazost Adresse Eglise St Saturnin ARGELES-GAZOST Ville Argelès-Gazost lieuville 42.89669#0.06441