Concert « De la terre aux étoiles » par la Cie 1,2,3 L’Une Grateloup-Saint-Gayrand, 6 août 2022, Grateloup-Saint-Gayrand. Concert « De la terre aux étoiles » par la Cie 1,2,3 L’Une

Ferme du Temple Les Maurannes Grateloup-Saint-Gayrand Lot-et-Garonne Les Maurannes Ferme du Temple

2022-08-06 19:30:00 – 2022-08-06 21:00:00

Les Maurannes Ferme du Temple

Grateloup-Saint-Gayrand

Lot-et-Garonne Nous vous proposons un moment musical sous le chêne avec « de la terre aux étoiles » par la compagnie 1,2,3 L’Une.

Trois jeunes nymphes s’éveillent dans un décor onirique et vous emmènent avec elles dans un voyage sur un fil musical délicatement tissé de la terre aux étoiles.

Nous partagerons un repas convivial avec les artistes sous forme d’auberge espagnole.

Renseignements et réservation obligatoire au 06.11.29.28.62.

Les Maurannes Ferme du Temple Grateloup-Saint-Gayrand

