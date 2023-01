Concert de la Ste Cécile Léon Léon Catégories d’Évènement: Landes

Concert de la Ste Cécile Léon, 28 janvier 2023, Léon

2023-01-28 18:00:00 – 2023-01-28 23:00:00

Landes Sainte Cécile de la Jeunesse Musicale Léonnaise avec la participation de l’orchestre junior de l’école de musique.

18 h messe en musique suivi d’un concert à 20 h 30 à la salle de la Huchette.

