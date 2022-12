Concert de la société de musique Saint-Hippolyte Saint-Hippolyte Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Saint-Hippolyte

Concert de la société de musique Saint-Hippolyte, 1 avril 2023, Saint-Hippolyte . Concert de la société de musique rue du parc Saint-Hippolyte Haut-Rhin

2023-04-01 20:00:00 – 2023-04-01 Saint-Hippolyte

Haut-Rhin La société de musique de Saint Hippolyte vous offre un magnifique concert pour un répertoire qui ira du classique au moderne ! La société de musique nous offre un très beau moment musical lors ce concert au répertoire musical varié ! +33 6 87 37 76 08 Saint-Hippolyte

dernière mise à jour : 2022-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Saint-Hippolyte Autres Lieu Saint-Hippolyte Adresse rue du parc Saint-Hippolyte Haut-Rhin Ville Saint-Hippolyte lieuville Saint-Hippolyte Departement Haut-Rhin

Concert de la société de musique Saint-Hippolyte 2023-04-01 was last modified: by Concert de la société de musique Saint-Hippolyte Saint-Hippolyte 1 avril 2023 Haut-Rhin rue du parc Saint-Hippolyte Haut-Rhin Saint-Hippolyte

Saint-Hippolyte Haut-Rhin