Concert de la Sandringham School Saint-Briac-sur-Mer, 3 juillet 2022, Saint-Briac-sur-Mer.

Concert de la Sandringham School Rue du Presbytère Jardin du Presbytère Saint-Briac-sur-Mer

2022-07-03 – 2022-07-03 Rue du Presbytère Jardin du Presbytère

Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Sandringham School est une école secondaire mixte à St Albans au Royaume Uni.

La Choral de Show et le Jazz Band sont deux des ensembles musicaux, se produisant régulièrement dans des tournées musicales internationales ainsi que dans des lieux plus proches de chez eux.

Ils interprètent un large éventail de jazz, de swing et de musique populaire et se sont produits dans des salles de concert locales et nationales, notamment le Royal Albert Hall à Londres et l’Alban Arena. Ils vous présenteront, à l’occasion de leur venue à Saint Briac, un concert en plein air, dans le jardin du Presbytère.

Gratuit.

Dimanche 3 juillet 2022 – 18h – Jardin du Presbytère

