Yvetot Yvetot Seine-Maritime, Yvetot Concert de la saison musicale du Conservatoire de Musique Intercommunal – Duo voix et piano Yvetot Yvetot Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Yvetot

Concert de la saison musicale du Conservatoire de Musique Intercommunal – Duo voix et piano Yvetot, 11 décembre 2021, Yvetot. Concert de la saison musicale du Conservatoire de Musique Intercommunal – Duo voix et piano Conservatoire de musique intercommunal Fernand Boitard 13 Rue Pierre de Coubertin Yvetot

2021-12-11 18:30:00 18:30:00 – 2021-12-11 Conservatoire de musique intercommunal Fernand Boitard 13 Rue Pierre de Coubertin

Yvetot Seine-Maritime Yvetot La Vienne du romantisme tardif offre une musique luxuriante et décadente au bord de la tonalité. Cette période de la fin du XIXème et du début du XXème siècle est annonciatrice d’un changement du langage harmonique qui débouchera sur la musique moderne. Venez passer une soirée avec Schubert, Liszt, Mahler, Webern… La Vienne du romantisme tardif offre une musique luxuriante et décadente au bord de la tonalité. Cette période de la fin du XIXème et du début du XXème siècle est annonciatrice d’un changement du langage harmonique qui débouchera sur la musique… conservatoire@yvetot-normandie.fr +33 2 35 95 82 72 La Vienne du romantisme tardif offre une musique luxuriante et décadente au bord de la tonalité. Cette période de la fin du XIXème et du début du XXème siècle est annonciatrice d’un changement du langage harmonique qui débouchera sur la musique moderne. Venez passer une soirée avec Schubert, Liszt, Mahler, Webern… Conservatoire de musique intercommunal Fernand Boitard 13 Rue Pierre de Coubertin Yvetot

dernière mise à jour : 2021-10-23 par Yvetot Normandie Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Yvetot Autres Lieu Yvetot Adresse Conservatoire de musique intercommunal Fernand Boitard 13 Rue Pierre de Coubertin Ville Yvetot lieuville Conservatoire de musique intercommunal Fernand Boitard 13 Rue Pierre de Coubertin Yvetot