2022-11-16 20:00:00 – 2022-11-19

Lot-et-Garonne 15 15 EUR Cette année, les Pompons Bleus ont voulu mettre en avant les enfants en créant un Chœur d’enfants avec les élèves des écoles primaires de Saint-Martin de Curton, du Mas d’Agenais, Senestis et Ste-Foy de Marmande ainsi que les élèves de l’école de musique des Pompons Bleus.

Ce chœur d’enfants, aura le privilège de reprendre et de chanter des chansons Nougaro en autres, accompagné par l’Orchestre d’Harmonie des Pompons Bleus avec ses 50 musiciens dont une quinzaine de jeunes issus de son école de musique et des Orchestres à l’École pour qui ça sera le premier concert avec l’harmonie.

– Placements libres.

– Ouverture des Portes à 19H15.

– Billets en vente à l’Office de Tourisme Val de Garonne de Tonneins à partir du samedi 5 novembre 2022 .

– Billetterie sur place, le soir-même à partir de 18h45.

Concert de la Sainte-Cécile des les Pompons Bleus. Chœur d'enfants avec les élèves des écoles primaires de Saint-Martin de Curton, du Mas d'Agenais, Senestis et Ste-Foy de Marmande ainsi que les élèves de l'école de musique des Pompons Bleus.

