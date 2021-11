L'Union Grande Halle Haute-Garonne, L'Union Concert de la sainte Cécile – Samedi 11 décembre Grande Halle L'Union Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Grande Halle, le samedi 11 décembre à 16:00

Le Pôle Musical de l’Union et ses talentueux membres vous convient à leur traditionnel concert de la Sainte Cécile. Au cours de cette soirée, ce seront différents ensembles qui se croiseront sur scène l’orchestre école, le big band et l’orchestre d’harmonie. Ce moment, placé sous le bienveillant parrainage de la sainte patronne des musiciens, mélangera les styles. Gratuit – Placement libre

Organisé par le Pôle musical Grande Halle Rue du Somport, 31240 L’Union L’Union Haute-Garonne

2021-12-11T16:00:00 2021-12-11T18:00:00

