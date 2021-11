Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond Cher, Saint-Amand-Montrond Concert de la Sainte-Cécile Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond Catégories d’évènement: Cher

Saint-Amand-Montrond

Concert de la Sainte-Cécile Saint-Amand-Montrond, 28 novembre 2021, Saint-Amand-Montrond. Concert de la Sainte-Cécile Saint-Amand-Montrond

2021-11-28 15:00:00 15:00:00 – 2021-11-28 17:00:00 17:00:00

Saint-Amand-Montrond Cher 5 EUR 5 A l’occasion de son centenaire, l’Union Musicale a convié l’Orchestre d’Harmonie de la Région Centre pour un concert exceptionnel sous la direction de Philippe Ferro. Réservations uniquement par téléphone au 02 48 82 11 33 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Pass sanitaire et masque obligatoires à partir de 12 ans. +33 2 48 82 11 33 https://www.harmonieregioncentre.com/ A l’occasion de son centenaire, l’Union Musicale a convié l’Orchestre d’Harmonie de la Région Centre pour un concert exceptionnel sous la direction de Philippe Ferro. Réservations uniquement par téléphone au 02 48 82 11 33 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Pass sanitaire et masque obligatoires à partir de 12 ans. PIXABAY

Saint-Amand-Montrond

dernière mise à jour : 2021-11-20 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Saint-Amand-Montrond Autres Lieu Saint-Amand-Montrond Adresse Ville Saint-Amand-Montrond lieuville Saint-Amand-Montrond