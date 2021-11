Mirecourt Mirecourt Mirecourt, Vosges CONCERT DE LA SAINTE CÉCILE PAR L’ORCHESTRE D’HARMONIE MUNICIPAL DE MIRECOURT Mirecourt Mirecourt Catégories d’évènement: Mirecourt

Vosges

CONCERT DE LA SAINTE CÉCILE PAR L’ORCHESTRE D’HARMONIE MUNICIPAL DE MIRECOURT Mirecourt, 27 novembre 2021, Mirecourt. CONCERT DE LA SAINTE CÉCILE PAR L’ORCHESTRE D’HARMONIE MUNICIPAL DE MIRECOURT Église Notre Dame Rue Général Leclerc Mirecourt

2021-11-27 20:30:00 20:30:00 – 2021-11-27 Église Notre Dame Rue Général Leclerc

Mirecourt Vosges Concert de la Sainte Cécile par l’Orchestre d’Harmonie Municipal de Mirecourt

Église Notre Dame

Œuvres : Bourdin – Brahms – Everts, Joplin – Morricone – Normann -Telemann

Port du masque et Pass sanitaire +33 3 29 37 47 08 Orchestre d’harmonie Municipal de Mirecourt

Église Notre Dame Rue Général Leclerc Mirecourt

dernière mise à jour : 2021-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Mirecourt, Vosges Autres Lieu Mirecourt Adresse Église Notre Dame Rue Général Leclerc Ville Mirecourt lieuville Église Notre Dame Rue Général Leclerc Mirecourt