Concert de la Sainte Cécile – Orchestre d’Harmonie Château-Thierry, 5 décembre 2021, Château-Thierry.

Concert de la Sainte Cécile – Orchestre d’Harmonie Château-Thierry

2021-12-05 – 2021-12-05

Château-Thierry Aisne

Il est une tradition qui perdure depuis de nombreuses années, le concert de Sainte-Cécile de l’Union Musicale de Château-Thierry.

L’Orchestre d’Harmonie de Château-Thierry revient sur la grande scène du Palais des Rencontres le Dimanche 5 Décembre 2021 pour fêter Sainte Cécile, patronne de la musique, des musiciens, des compositeurs, des luthiers, des chanteurs. Se présenteront sur la scène plus de 60 musiciennes et musiciens, issus de l’Union Musicale et du Conservatoire Municipal.

C’est avec enthousiasme et bel accord que cet orchestre fait partager depuis plus de 150 ans sa musique. Alors sans plus attendre, venez fêter la Sainte Cécile avec eux !

Entrée libre, pas de réservation.

contact@unionmusicalecastel.fr http://unionmusicalecastel.fr/

Union musicale de Château-Thierry

Château-Thierry

dernière mise à jour : 2021-11-17 par