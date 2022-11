Concert de la Sainte Cécile Nogent-l’Artaud Nogent-l'Artaud Catégories d’évènement: 02310

Nogent-l'Artaud

Concert de la Sainte Cécile Nogent-l’Artaud, 26 novembre 2022, Nogent-l'Artaud. Concert de la Sainte Cécile

4 Rue du Crochet Nogent-l’Artaud 02310

2022-11-26 – 2022-11-26 Nogent-l’Artaud

02310 Afin de fêter la Sainte Cécile, la ville de Nogent l’Artaud organise un concert qui sera donné par la fanfare de Chezy sur Marne. Afin de fêter la Sainte Cécile, la ville de Nogent l’Artaud organise un concert qui sera donné par la fanfare de Chezy sur Marne. +33 3 23 70 01 18 Nogent-l’Artaud

