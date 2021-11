Malaussanne Malaussanne Malaussanne, Pyrénées-Atlantiques Concert de la Sainte Cécile Malaussanne Malaussanne Catégories d’évènement: Malaussanne

Pyrénées-Atlantiques

Concert de la Sainte Cécile Malaussanne, 18 décembre 2021, Malaussanne. Concert de la Sainte Cécile Malaussanne

2021-12-18 – 2021-12-18

Malaussanne Pyrénées-Atlantiques Malaussanne Concert pour fêter la Sainte Cécile, patronne des musiciens ! Concert pour fêter la Sainte Cécile, patronne des musiciens ! Concert pour fêter la Sainte Cécile, patronne des musiciens ! Lyre Arzacquoise

Malaussanne

dernière mise à jour : 2021-11-15 par OT Nord Béarn

Détails Catégories d’évènement: Malaussanne, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Malaussanne Adresse Ville Malaussanne lieuville Malaussanne